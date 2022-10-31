Новосибирск, 31 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области металлургическая компания «Ферро» освоила выпуск импортозамещающих деталей для зарубежной техники. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Сейчас начинается возрождение отечественной промышленности. Надеемся, что наши объемы будут только расти, — прокомментировал руководитель компании Андрей Гришин. — В условиях необходимости импортозамещения наши мастера научились делать детали для зарубежной техники».

Предприятие, специализирующееся на производстве деталей путем точного литья по выплавляемым моделям, планирует наращивать производительность и обучать персонал. Сейчас оно производит более 100 видов изделий из разнообразных материалов для различных отраслей промышленности.