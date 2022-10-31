Канберра, 31 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 31 октября в ходе пресс-конференции признал, что цена на энергоносители является «главным вопросом», который необходимо решить федеральному правительству. Об этом сообщило новостное агентство AAP.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Так, он подчеркнул, что в энергосистеме Австралии сейчас существует значительный дефицит мощности, что приводит к скачкам цен.

«В долгосрочной перспективе мы имеем дело с тем, что четыре гигаватт были потеряны системой, а при прежнем правительстве появился только один дополнительный гигаватт», — сказал премьер-министр страны.