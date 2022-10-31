Москва, , 12:49 — REGNUM Сегодня, 31 октября, по состоянию на 12:30 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,66%, до $95,14 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти в Ираке U.S. Navy

«Январский фьючерс, который с завтрашнего дня станет основным, снижается на 0,68% до $93,13 за баррель.

Давление на котировки нефти оказывают слабые данные по экономической активности в Китае.

Рынок опасается, что на фоне новых жестких ограничений по коронавирусу спрос на нефть продолжит снижаться. Впрочем, сильной просадки по нефти не ожидается.

Европа все еще работает над сокращением поставок нефти из России, а ОПЕК+ готова продолжить снижение добычи.

Вероятно, цена будет в диапазоне $90-95 за баррель», — прогнозирует эксперт.

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