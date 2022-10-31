Канберра, 31 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз выразил искренние соболезнования семье австралийца, погибшего в ужасной давке толпы в Сеуле. Об этом 31 октября сообщил телеканал Nine News.

ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что при праздновании Хэллоуина в Сеуле в результате давки погибли более 150 человек.

«Речь идет о людях, которые праздновали Хэллоуин, которые хотели хорошо провести время и безопасно вернуться домой … Эта трагедия затронула, в частности, жителей Южной Кореи. Но она также самым суровым образом затронула одну австралийскую семью и других австралийцев, пострадавших в этом инциденте. Мы просто желаем всем этим людям скорейшего выздоровления», — передает слова премьер-министра Альбаниза телеканал.