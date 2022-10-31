Мельбурн, Австралия, 31 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Согласно новым стремлениям партии Зеленых, пилотная модель четырехдневной рабочей недели должна быть опробована на электорате столичного Мельбурна и профинансирована правительством Виктории (штат на юго-востоке Австралии). Подробнее о местной инициативе рассказали журналисты телеканала NineNews.

Цитата из х/ф «После работы». Реж. Мартин Скорсезе. 1985. США Конец рабочей недели

Лидер местного отделения Зеленых Саманта Ратнам начала предвыборную кампанию, предлагая внедрить в штате пилотный проект стоимостью 60 миллионов долларов.

Зеленые предлагают предприятиям перевести работников, занятых полный рабочий день, на четырехдневную работу без потери заработной платы или прав, обеспечивая при этом пропорциональное сокращение рабочего времени или эквивалентное повышение заработной платы для тех, кто в настоящее время работает неполный рабочий день.

Организации и ведомства, работающие на территории штата Виктория, с годовым оборотом менее 50 миллионов долларов будут иметь право подавать заявки на финансирование. Денежные средства можно будет использовать для увеличения числа сотрудников на рабочих местах или для поддержки систем и технологий для адаптации к новому графику. ﻿

Пилотный проект будет проходить в течение двух лет, в течение которых правительство Виктории будет измерять социальные и экономические выгоды для рабочих и предприятий.