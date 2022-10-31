Якутск, , 12:45 — REGNUM Мужчина, работавший в системе управления федеральной службы исполнения наказаний в Якутии, предстанет перед судом за передачу осуждённым мобильных телефонов. Эту «услугу» он оказывал заключённым за деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Коррупция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Запрещённые вещи сотрудник колонии передавал из корыстной заинтересованности, с целью получить взятку, пришло к выводу следствие. Всего на передаче четырёх мобильных телефонов мужчина «заработал» 25 тыс. рублей. При получении одной из взяток нарушителя задержали сотрудники УФСБ.

В отношении работника колонии возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий и получения взяток по статьям 286 и 290 УК РФ соответственно. Обвинительное заключение в отношении мужчину утверждено и будет передано в Хангаласский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия» попал под следствие за превышение должностных полномочий и получение взятки. Он передал осуждённому мобильный телефон.