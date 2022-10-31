Кишинёв, 31 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии (ПСРМ) социалистов Игорь Додон приветствует то, что его соратники по партии начали организовывать протесты. Об этом он 31 октября сообщил, выступая перед сторонниками, собравшимися у здания суда в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что акции прошли во всех районах страны, чтобы «разбудить» граждан.

«Наверное потом — я не знаю, они не делятся, не можем мы общаться детально по этим вопросам — наверное будет и следующий этап», — сказал Додон.

По его мнению, остановить разрушительные тенденции в стране можно только массовыми мирными протестами. Экс-президент призвал граждан продолжать выходить на акции.

Напомним, Додон передал руководство ПСРМ исполнительному комитету в декабре 2021 года. В настоящее время он находится под домашним арестом, и ему запрещено общаться с однопартийцами. В беседе с журналистами экс-президент неоднократно заявлял, что всем оппозиционным силам нужно объединяться для сноса власти, в том числе он призвал поддержать протесты партии «Шор». ПСРМ пока не присоединилась к протестам.