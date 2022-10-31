Москва, 31 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. К началу осеннего призыва 2022 года сделаны необходимые запасы имущества и оборудования. Об этом 31 октября сообщил начальник четвёртого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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Его комментарий опубликовал телеграм-канал Министерства обороны России.

«К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы», — заявил Цимлянский.

Он пояснил, что в военкоматы заблаговременно завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество, что позволит обеспечить молодое пополнение, убывающее из сборных пунктов в войска.

Напомним, осенний призыв в России стартует 1 ноября. Его сроки сдвинулись из-за проведения в России частичной мобилизации.