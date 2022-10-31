Вашингтон, 31 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Возможность усиления экспортных ограничений против Китая обсуждают в данный момент со своими коллегами из Евросоюза представители США. Об этом 31 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаги США и ЕС

По информации последних, американские власти намерены «извлечь уроки» из своей и ЕС политики санкций в отношении России, чтобы пользовать такие же методы информационного обмена и координации в правовой сфере для усиления «совместных экспортных ограничений» против Китая.

Также указывается, что такие меры обсуждаются перед запланированной на декабрь встречи двустороннего совета ЕС — США по торговле и технологиями добавляется, что пока сообщество не согласно с позицией Вашингтона и не хочет применять против КНР те же меры, что и против России.

Кроме того, отмечается, что ряд стран ЕС настороженно относится к попыткам США превратить указанную площадку в антикитайский орган, выступая за «позитивную повестку» в коммерческих отношениях между странами сообщества и американской стороной. При этом уточняется, что, возможно, в фокус внимания совета ЕС — США могут попасть «товары, которые Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания из Китая Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в РФ и может окончательно покинуть российский рынок.