Челябинск, , 12:43 — REGNUM В Челябинской области обвиняемые в хищении выделенных из бюджета денежных средств избежали заключения под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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Всего были задержаны три человека. Следователи настаивали на их водворении в СИЗО. Но суд выбрал всем домашний арест.

Часть похищенного в размере более 10 млн рублей была обнаружена и изъята.

Как сообщало ИА REGNUM, всего было похищено 41,4 млн рублей. Деньги ранее выделили из федерального бюджета на подключение социальных объектов к сети интернет.