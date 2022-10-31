Мельбурн, Австралия, , 13:07 — REGNUM До выборов в законодательное собрание штата Виктория (второй по численности населения регион Австралии) осталось менее четырех недель. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Досрочное голосование начинается 14 ноября, и, поскольку жителей штата склоняют к досрочному голосованию, больше, чем когда-либо прежде, ожидается, что досрочное голосование повлияет на результат волеизъявления.

Главными претендентами на пост премьер-министра штата по итогу выборов в местный парламент являются действующий глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюс (Лейбористская партия) и лидер оппозиции Мэтью Гай (Либеральная партия).

Школы, больницы и сотрудничество с премьер-министром соседнего штата Домиником Перротте доминировали в повестке дня Дэниела Эндрюса. Мэтью Гай сосредоточил свое внимание на критических местах на западе Мельбурна, уделяя особое внимание инфляции, дорогам и больницам.

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