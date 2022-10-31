Ярославль, , 12:50 — REGNUM Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор предпринимателю Сергею Мылашу, вынесенный Ярославским областным судом. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Кировском районном суде Ярославля рассматривалось уголовное дело в отношении Мылаша. Речь шла о нежилом здании на проспекте Октября, которое находилось в безвозмездном пользовании у муниципальной «Аварийно-ремонтной службы». В 2007 году предприятие было приватизировано, директором его стал Мылаш. После приватизации компания продолжала пользоваться зданием. Более того, сделало реконструкцию, увеличив площадь почти на 1500 квадратных метров. Однако в 2011 году мэрия потребовала здание обратно через суд. Городские власти выиграли дело, а позже материалы были переданы в прокуратуру.

По итогу разбирательства Сергея Мылаша приговорили к 4 годам лишения свободы условно. 20 мая 2022 года приговор был отменён Ярославским областным судом.

31 октября стало известно, что судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор Ярославского областного суда.

«Органом предварительного расследования Мылаш С. С. обвинялся в приобретении путем обмана права собственности на муниципальное имущество — нежилое здание, расположенное по адресу г. Ярославль, пр-т Октября, у дома № 42а (дом №42б), принадлежащее комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля, в особо крупном размере. Основаниями отмены судом кассационной инстанции апелляционного приговора явились существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, исказившими саму суть правосудия и смысл судебного решения, как акта правосудия», — разъясняется в решении Второго кассационного суда.

Сейчас уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение в Ярославский областной суд.

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