Канберра, 31 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Экспорт австралийского вина в Китай сократился на 11% за двенадцать месяцев, предшествующих до 30 сентября. Об этом 31 октября сообщает телеканал NineNews.

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Как отмечают аналитики, это было вызвано китайскими тарифами, проблемами с фрахтом и изменением потребительских привычек во время пандемии коронавируса.

Новые данные отраслевой организации Wine Australia свидетельствуют о «продолжающемся крахе прибыльного рынка материкового Китая» после того, как Пекин ввел 218-процентные пошлины на импортное австралийское вино за последние два года. Экспорт австралийского вина в Китай за год упал на 92% в стоимостном выражении до 21 млн долларов.

А экспорт в Северо-Восточную Азию сократился на 46% в стоимостном выражении до 321 миллиона долларов. Но, несмотря на эти мрачные цифры, в Wine Australia считают, что винная отрасль переживает «конец спада» экспорта в материковый Китай.