Канберра, 31 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. По прогнозам ведущего агентства по закупкам недвижимости BuyersBuyers, к 2030 году население Австралии увеличится более чем на 10%. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Так, аналитики предсказывают, что количество жителей в стране увеличится еще на три миллиона человек. По словам соучредителя BuyersBuyers Питера Варджента, восстановление миграции в Австралию после пандемии коронавируса должно ускорить рост населения, поскольку в стране впервые за десятилетие возникла реальная нехватка навыков. В частности, он указал на прогнозы минфина в документах по федеральному бюджету, сигнализирующие о быстром росте.

«Поскольку ограничение на постоянную миграцию было снято со 195 000 человек в год, в бюджетных документах предполагается чистая миграция будет в размере 235 000 человек в год … Правительство выделяет средства и энергию на ускорение времени обработки виз, чтобы устранить отставание и восстановить баланс предложения рабочей силы», — сказал Варджент.