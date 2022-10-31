Сеул, , 12:40 — REGNUM Одной из жертв, погибших в давке во время празднования Хеллоуина на одной из улиц Сеула (Южная Корея) стал K-pop-певец и актер Ли Джихан. Об этом сообщает Billboard.

Сеул

На момент гибели артисту было 24 года. Всего в ходе инцидента погибли 154 человека.

Напомним, массовая давка возникла во время празднования Хеллоуина в Сеуле 29 октября 2022 года. В результате происшествия 154 человека скончались, еще 150 участников празднования получили различные травмы.

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