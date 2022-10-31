Москва, , 12:39 — REGNUM Все большее количество людей в России начинает заботится о своем здоровье и отказывается от вредных привычек таких как курение, употребление алкоголя и т.д., заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

«Но мало кто задумывается о том, что на экологическом уровне также есть вредные привычки, которые вредят «здоровью» планеты в глобальном масштабе. Среди них:

1. Избыточное потребление

Последние десятилетия ознаменовались настоящим потребительским бумом на всех уровнях. Люди начали скупать буквально все, что попадается им на глаза, не задумываясь нужна эта вещь или нет, руководствуясь сиюминутными импульсами. Сюда же относятся и покупки впрок из серии: «вдруг пригодится».

Доступность кредитования расширила возможности населения и те, кто не мог позволить себе покупку каких-то вещей раньше, также получили возможность не ограничивать себя в желаниях. Для маркетологов это может быть и не плохо, но для экологов — настоящий кошмар.

Такое поведение уже подталкивает планету к экологической катастрофе, потому что после использования вещи, упаковка, электроника и т.п. отправляются на свалки. Достаточно только того, что около 30% еды на планете просто попадает в мусорку, а ведь именно сельское хозяйство создает около 30% всего углеродного следа на земле.

Мало кто из наших современников задумывается и о рециклинге (переработке отходов). Во многих странах, в том числе и в России, этот вопрос начинает вставать остро, потому что для свалок не хватает площадей, а ядовитые отходы отравляют воздух и почву.

Единственный способ уменьшить негативное влияние на окружающую среду — перейти к сознанному потреблению, в том числе не отказываться от повторного использования вещей. Например, одежду, бытовую технику, мебель и т.п. можно без проблем передавать от одного хозяина к другому. Таким образом, получится извлечь пользу и для кошелька, и сделать шаг к «оздоровлению» планеты.

2. Неконтролируемое использование природных ресурсов

Сюда в первую очередь относится вода и электричество. Проблема в том, что у россиян нет привычки экономить. Многие, не выключают электрические приборы, когда не пользуются ими, забывают гасить свет в комнатах, где никого нет, врубают на максимум отопление, открывая окна, если становится жарко, сливают кубометры воды, там, где можно этого не делать.

Кажется, что это мелочь, но в масштабах населения нашей страны, такая мелочь приобретает глобальное значение. Если каждый из нас начнет следить за собой и пользоваться благами цивилизации только тогда, когда это действительно нужно, общее потребление ресурсов удастся сократить минимум на четверть.

Кроме того, привычка экономить природные ресурсы благотворно отражается и на состоянии кошелька за счет сокращения расходов на коммунальные услуги.

3. Использование одноразовых вещей

Привычку пользоваться одноразовыми предметами также нельзя назвать экологичной. Пластиковая посуда, пакеты, зубные щетки, бритвы, бумажные полотенца, салфетки и много чего еще регулярно отправляются в мусор.

Количество этого мусора можно сократить в несколько раз, если отдать предпочтение вещам, предназначенным для многоразового использования. Например, заменить пластиковые пакеты тряпичными сумками, одноразовые стаканы — термокружками, бумажные салфетки и полотенца — тканевыми, выбирать многоразовые бритвенные станки со сменными лезвиями и т.д. Это будет и дешевле, потому что не придется постоянно тратиться на расходники, и полезнее для окружающей среды.

4. Использование личного автомобиля

Ездить на автомобиле в одиночку — это не только дорого, но и вредно для окружающей среды. Большие города давно уже задыхаются от выхлопных газов.

По статистике только один городской автомобиль, сжигает в среднем около 10 литров топлива и выделяет в атмосферу около 6 кг СО2. Также, выхлопные газы содержат двуокись серы, которая оказывает крайне неблагоприятное влияние на легкие человека.

Кроме того, большой поток автомобилей, который создает перманентные пробки, значительно снижает комфорт от пользования собственным транспортом в том числе из-за того, что заставляет водителей находиться в состоянии стресса.

Лучшей альтернативой личному авто будет использование общественного транспорта. Конечно, если вы живете в дали от цивилизации, без своей машины не обойтись. Но, если вы проживаете в мегаполисе, с развитой транспортной инфраструктурой, гораздо выгоднее, в том числе и с экономической точки зрения, ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

К тому же, сейчас появилось достаточное количество каршеринговых компаний, которые позволяют горожанам, не имеющим своего авто, пользоваться им в случае необходимости.

5. Отказ от сортировки мусора

В России пока что нет ни привычки, ни обязанности сортировать мусор, хотя во многих регионах уже появились контейнеры для его раздельного сбора. Государство в комплексе осознало проблему и начинает создавать условия для формирования экологически-правильных привычек россиян.

Собирать бытовые отходы раздельно, в зависимости то того, к какой категории они относятся, нужно для того, чтобы не вывозить их общей кучей на свалку, а что-то отправлять на переработку, что-то утилизировать и т.д.

Таким образом появляется возможность решить «мусорную» проблему, которая встает в России достаточно остро», — высказала свое мнение эксперт.

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