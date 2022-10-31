Симферополь, , 12:38 — REGNUM Меры по национализации предприятий, которые принадлежат представителям киевского режима, будут приняты в Крыму. Об этом заявил 31 октября глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут. Это принципиальная позиция», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

Глава Крыма уточнил, что трудовые коллективы национализированных предприятий будут сохранены. Однако в отношении сотрудников администраций, подчинявшихся киевскому режиму, будут приняты кадровые решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на рассмотрение депутатов Госсовета Республики Крым был вынесен законопроект, позволяющий признавать собственностью Республики Крым предприятия, принадлежащие недружественным государствам и их гражданам. Законопроект был поддержан депутатами.

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