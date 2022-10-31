Симферополь, 31 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Меры по национализации предприятий, которые принадлежат представителям киевского режима, будут приняты в Крыму. Об этом заявил 31 октября глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут. Это принципиальная позиция», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

Глава Крыма уточнил, что трудовые коллективы национализированных предприятий будут сохранены. Однако в отношении сотрудников администраций, подчинявшихся киевскому режиму, будут приняты кадровые решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на рассмотрение депутатов Госсовета Республики Крым был вынесен законопроект, позволяющий признавать собственностью Республики Крым предприятия, принадлежащие недружественным государствам и их гражданам.