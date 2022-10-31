Стокгольм, , 12:48 — REGNUM В последнее время опасения по поводу заоблачных цен на электроэнергию в Швеции предстоящей зимой резко уменьшились. Ожидаемая цена на электроэнергию на юге Швеции на бирже уже снизилась на несколько крон. Об этом 31 октября сообщил телеканал SVT.

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«Если вы посмотрите на то, как ситуация выглядела около двух месяцев назад, то рынок ожидал, что цены на электроэнергию этой зимой будут примерно в два раза выше, чем сегодня», — говорит Кристиан Хольц, аналитик энергетического рынка в компании Merlin & Metis.

Падение ожиданий цен на электроэнергию на зиму особенно заметно на юге Швеции. Речь идет о снижении ожидаемой цены на электроэнергию примерно на три кроны за киловатт-час.

«Во-первых, происходит резкое падение цен на газ в результате того, что нам удалось нарастить запасы в Европе гораздо быстрее, чем ожидалось. Во-вторых, происходит повышение энергоэффективности. Мы видим сокращение потребления электроэнергии и газа в Европе. Третья причина заключается в ожидании политического вмешательства, что политики каким-то образом вмешаются и отрегулируют рынок, чтобы цены на электроэнергию оставались низкими», — объяснил эксперт.

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