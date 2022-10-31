Сеул, 31 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Южнокорейские компании отменили свои рекламные мероприятия по случая Хэллоуина из-за трагедии, унесшей жизни свыше 150 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что две крупные сети магазинов сняли рекламные плакаты с мероприятиями и украшения в торговых точках, а тематические парки — приостановили все мероприятия на Хэллоуин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября из-за большого скопления людей в центре Сеула образовалась давка, в результате которой погибли 154 человека, включая 26 иностранцев.

Известно, что 30 октября представители компании страны выразили соболезнования семьям погибших.

Корейская торгово-промышленная палата, представляющая около 180 тыс. крупных и малых компаний, опубликовала заявление, в котором говорится, что она разделяет ту же точку зрения, что и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который объявил о недельном национальном трауре.

Представители Федерации корейской промышленности (FKI) заявили, что «прискорбно» видеть, что большинство погибших — это люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Напомним, что в связи с инцидентом до 5 ноября в стране объявлен национальный траур.