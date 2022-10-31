Волгоград, , 12:37 — REGNUM Уголовное дело по факту попадания сточных вод в Волгу возбуждено в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Дело возбуждено на основании материалов процессуальной проверки. Расследование взято на контроль прокурором региона Денисом Костенко. Сточные воды загрязняли реку с 28 октября.

Как сообщало, в результате аварии на канализационном коллекторе от горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения отключено более одной тысячи многоквартирных домов и 17 тысяч частных домовладений. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем выполнении работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в Волгограде