Волгоград, 31 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту попадания сточных вод в Волгу возбуждено в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Дело возбуждено на основании материалов процессуальной проверки. Расследование взято на контроль прокурором региона Денисом Костенко. Сточные воды загрязняли реку с 28 октября.

Как сообщало, в результате аварии на канализационном коллекторе от горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения отключено более одной тысячи многоквартирных домов и 17 тысяч частных домовладений. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем выполнении работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности.