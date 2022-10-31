Стокгольм, 31 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Правительство Швеции учтет нежелание жителей Дании наблюдать за строительством новой АЭС в Башебеке. Об этом в эфире телеканала SVT пообещала министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш (Христианские демократы).

Frankie Fouganthin Эбба Буш

В то же время министр не видит, что какие-либо протесты датчан станут препятствием для увеличения ядерной энергетики по шведскую сторону пролива. Дело в том, что шведский Башебек и располагающийся через Эресунн датский Копенгаген отделяют всего 20 километров.

Буш также считает, что многие датчане видят потребность в большем количестве «зеленой» энергии в регионе. Министр описывает ядерную энергетику как решающую для «зеленого» перехода.

«Нужный новые мощности, нужно много электроэнергии, и эта электроэнергия должна быть без выбросов», — отметила министр.