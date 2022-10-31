Сеул, 31 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Правоохранительные органы не предусмотрели возможность образования смертельной давки в Сеуле. Об этом 31 октября сообщает агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В полиции признали, что не предусмотрели возможность образования смертельной давки во время празднования Хеллоуина. И отметили, что не имели чётких указаний по контролю над ситуацией. При этом правоохранительные органы утверждают, что общая численность праздновавших была такой же, как в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сеульском районе Итхэвон во время давки на праздновании Хеллоуина погибли 154 человека, в том числе четыре гражданки России. Ещё 132 человека получили травмы.