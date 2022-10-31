Стокгольм, , 13:46 — REGNUM Новый министр обороны Швеции Пол Йонсон (Умеренные) готов отправить Киеву более современное оружие. Об этом он сказал в интервью газете DN.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Среди прочего речь может идти о зенитном комплексе Robot 70 и, возможно, также об артиллерийской системе Archer, которую Киев особенно просит.

«Когда Россия обостряет …, важно, чтобы мы ответили на это, а также предоставили … более тяжелые и современные системы вооружений», — сказал Йонсон.

Он также говорит, что сейчас высшим приоритетом правительства Швеции является завершение вступления страны в НАТО, чтобы затем стать активным и ценным государством-членом.

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