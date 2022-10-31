Пенза, , 12:35 — REGNUM В начале ноября в Пензенской области из-за температурных перепадов в сочетании с осадками на отдельных участках дорог сложатся благоприятные условия для образования гололедицы. Об этом сообщает Приволжское управления Гидрометцентра.

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во вторник и среду, 1–2 ноября, по области местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит — 0…-5 °C, днем — не выше 5 градусов тепла.

В четверг, 3 ноября, также пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Ночью подморозит до — 5 °C, днем ожидается -1…+4 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на новосибирских трассах в морозные дни будут работать мобильные пункты обогрева.

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