Стокгольм, 31 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Энергетический гигант Uniper хочет построить новый «энергетический парк» в Башебеке, в котором будут размещаться различные виды энергии, в том числе новая атомная электростанция. Именно этой новостью поделилась Оса Карлсон, генеральный директор дочерней компании Barsebäck Kraft, в интервью телеканалу SVT.

АЭС

Согласно видению, новая атомная электростанция может быть готова в 2030-х годах, но пока не решено, будет ли это полномасштабная атомная электростанция или объект с меньшими по мощности реакторами.

Карлсон считает, что новое правительство Швеции несколько разблокировало ситуацию.

«От них поступают положительные сигналы», — сказала она.

Если новая АЭС появится в шведском Башебеке, то она будет располагаться в 20 километрах от датского Копенгагена.