Якутск, 31 октября 2022, 12:43 — REGNUM Раздача овощных наборов семьям мобилизованных выглядит странно. Такое мнение в своём телеграм-канале 31 октября высказал политолог и журналист Виталий Обедин — он увидел в действиях мэрии города попытку сэкономить на родственниках мобилизованных мужчин.
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Он отметил, что на деле испытывает испанский стыд за действия руководства администрации города. Особо эксперт обратил внимание на то, что речь идёт о разовой раздаче порядка тысячи овощных наборов.
Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям намерены раздать наборы овощей, выплатить единовременно 30 тыс. рублей, зачислять вне очередь детей в детский сад и предоставить отсрочку от арендной платы за землю или иное муниципальное имущество.