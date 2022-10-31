Якутск, , 12:43 — REGNUM Раздача овощных наборов семьям мобилизованных выглядит странно. Такое мнение в своём телеграм-канале 31 октября высказал политолог и журналист Виталий Обедин — он увидел в действиях мэрии города попытку сэкономить на родственниках мобилизованных мужчин.

Виталий Обедин Facebook.com/obedin2v

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«Сотрудникам мэрии, видимо, показалось мало того, как социальные сети и медиа высмеяли — в самых крупных пабликах! — выступление Евгения Григорьева (глава Якутска — прим. ИА REGNUM), где тот сосредоточенно перечисляет картошки, морковки и луковицы, которые получат семьи, подчеркивая, что это однократная акция и всё выращено здесь (читается как «с осеннего урожая возьмем, тратится не придется»). Администрация Якутска продолжает пиариться на заботе о семьях мобилизованных», — написал Виталий Обедин.

Он отметил, что на деле испытывает испанский стыд за действия руководства администрации города. Особо эксперт обратил внимание на то, что речь идёт о разовой раздаче порядка тысячи овощных наборов.

«Чтобы понять, насколько это серьезно, помните: предприниматель Ирина Гузова (социальная столовая) в год бесплатно кормит 9,5-9,7 тыс. человек, не обладая ни 20-ти миллиардным бюджетом, ни административными рычагами», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям намерены раздать наборы овощей, выплатить единовременно 30 тыс. рублей, зачислять вне очередь детей в детский сад и предоставить отсрочку от арендной платы за землю или иное муниципальное имущество.