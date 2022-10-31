Татарск, Новосибирская область, 31 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата, сбившего шестилетнего мальчика на автомобиле в Татарске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Эмблема СКР

Дело возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 30 октября 67-летний депутат Татарского района Сергей Мамонтов, двигаясь на машине «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома, переехал шестилетнего мальчика. Он вышел из автомобиля, но не предпринял попытки оказать ребёнку первую помощь, а просто уехал с места ДТП. Момент наезда зафиксировали камеры видеонаблюдения. После того, как машина была объявлена в розыск, мужчина сам пришёл в полицию. Ребёнок в настоящее время находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

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