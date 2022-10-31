Кишинёв, , 12:33 — REGNUM Несмотря на то, что в октябре цена на газ и России для Молдавии упала почти вдвое и значительно снизится в ноябре, тарифы для потребителей в республике не должны снижаться. Об этом 31 октября заявил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Цена на газ

Он отметил, что несколько месяцев тарифы для населения и предприятий не учитывали всех затрат на покупку голубого топлива. Согласно законодательству, накопившейся разрыв нужно погашать.

«Даже в условиях изменения контрактной формулы стоимости, цена на поставку природного газа для конечных потребителей не может быть снижена по причине того, что общий размер накопленных тарифных отклонений АО «Молдовагаз» за период январь–сентябрь 2022 года составляет 5,095 миллиарда леев (около 16 млрд рублей)», — написал Чебан.

Глава компании также заявил, что из названной суммы только 1,817 млрд леев включили в тариф. Его снижение будет возможно только после снятия отклонений.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, а в октябре снизилась до $1031, в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре ожидается, что за кубометр газа Молдавия будет платить около $700.

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