Стокгольм, 31 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В то время, как цены на электроэнергию на севере и юге шведского Норрланда остаются прежними, цены на юге страны растут. Об этом сообщил телеканал SVT.

Forbes.ru Электроэнергия

31 октября в Швеции опять наблюдаются большие различия в ценах на электроэнергию между энергорайонами 3 и 4 (южные регионы страны) и другими энергорайонами.

Так, в энергорайоне 4 электричество будет стоить 1,52 крон (14 центов) за кВтч. В энергорегионе 3 цена составляет 1,33 крон (12 центов).

В остальных местностях Швеции, энергорегионе 1 (северный Норрланд) и энергорегионе 2 (южный Норрланд), цена составляет всего 48 эре (4,4 цента) за кВтч.