Кострома, 31 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Жителей Костромы приглашают на общественные слушания по поводу изменения сети маршрутов общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Будько. Мероприятие начнётся в 14 часов 8 ноября на Депутатской, 47.

Наталья Диева Остановка в Костроме

«Слушания будем проводить мы — работники профильного управления. Будем обсуждать изменение сети маршрутов. К лету 2023 года их количество должно сократится до 31, сейчас действует 37 маршрутов», — сказал Будько.

Напомним, с 1 июля 2023 года Кострома должна войти в транспортную реформу. Кроме сокращения и изменения маршрутов предполагается отказ от троллейбусов, увеличение числа автобусов большого класса, сокращение интервала движения. Всего в городе будет работать около 100 таких машин, на маршрутах №1,2,14, 66, связывающих спальные районы с центром они появятся в обязательном порядке.

Полномочия по регулированию транспортной системы будут переданы с городского на региональный уровень, изменятся финансовые отношения с перевозчиками, работающими по муниципальным контрактам. Теперь они будут получать деньги не напрямую с пассажиров, а за количество пройденных километров. По заверениям властей это поможет решить проблему с частыми пропусками рейсов, в том числе в вечернее время. Привыкание к новой системе займёт до 9 месяцев.