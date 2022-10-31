Стокгольм, 31 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. 31 октября тысячи домохозяйств в муниципалитете Худдинге к югу от Стокгольма пострадали от отключения электроэнергии, о чем сообщила радиостанция P4 Stockholm.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Около 9800 клиентов компании Vattenfall остались без электричества в Худдинге, Скугосе, Трангсунде, Ленне и Листе с 08:30 по местному времени.

Ремонтные работы продолжаются, и, согласно прогнозу, к одиннадцати часам утра (13:00 по московскому времени) во всех домохозяйствах будет восстановлено электроснабжение.

По состоянию на 12:00 большинству потребителей электроэнергии вернули электроэнергию. Однако 920 клиентов по-прежнему остаются без электричества.

Как пишет газета Aftonbladet, ремонтные работы продолжаются до сих пор, причем причина аварии остается неизвестной.