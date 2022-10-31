Тюмень, 31 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Тюмени 31 октября 2022 года состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Стела

Почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Тюмени указом президента РФ Владимира Путина в мае 2021 года.

«Это высокая оценка трудового подвига и самоотверженности наших земляков. Осенью 1941 на тюменскую землю, в глубокий тыл, были эвакуированы 22 предприятия, и в первые месяцы 1942 большинство из них уже выпускали продукцию. За годы войны тюменские врачи вылечили и выходили более 70 тысяч раненых бойцов», — отметил на открытии стелы губернатор Тюменской области Александр Моор.

На открытии стелы присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Юные тюменцы держали таблички десятков местных предприятий, ковавших Победу.

Информационный центр правительства Тюменской области На открытие стелы пришли десятки тюменских школьников и студентов

Нет тюменской семьи, где бы не было солдат Великой Отечественной войны или тружеников тыла. И в тылу был свой трудовой фронт. Тюменцы стояли у станков на фабриках и заводах, работали на колхозных полях, а также в десятках эвакогоспиталях, в которых спасали жизни солдат. Голод, холод, работа по 16—18 часов в день, дети и женщины, спящие у станков, чтобы не терять время в пути до завода и обратно, боль утрат и потерь с «похоронками» — не передать словами тяготы, которые переносили люди в тылу.

Информационный центр правительства Тюменской области Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тюмени на открытии стелы

С открытием стелы Тюменскую область поздравил помощник президента РФ Владимир Мединский, который отметил, что «трудовой и воинский подвиг тюменцев — это самоотверженность, стойкость, личный вклад каждого.

«Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня», — заявил помощник президента РФ.