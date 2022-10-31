Калуга, 31 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Стратегия развития туризма в Калужской области на период до 2030 года была принята 31 октября в Калуге на заседании регионального правительства. Документ, направленный на комплексное устойчивое развитие сферы регионального туризма, представил министр культуры и туризма области Павел Суслов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Агентство по развитию туризма Калужской области Калужский стенд на выставке «Интурмаркет -2022»

Информационной базой для разработки Стратегии являлся комплексный анализ развития сферы туризма и гостеприимства региона за последние 10 лет. В приоритете — пространственное развитие и развитие туриндустрии, развитие системы продвижения и повышения узнаваемости туристских ресурсов и брендов, а также совершенствование управления в сфере туризма. Участие в предварительном обсуждении приняли 60 экспертов, в том числе, представители бизнеса. В Стратегии учтены более 70 предложений по развитию туризма в Калужской области на период до 2030 года. Она отражает текущую ситуацию и ставит актуальные задачи, приводит к единому пониманию целей всеми участниками процесса. В рамках принятой Стратегию предусмотрена дорожная карта, реализация которой пройдет в три этапа: 2023–2024 годы, 2025–2026 годы и 2027–2030 годы.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул значимость туристической отрасли для благополучия региона и отметил грамотную организацию обсуждения проекта Стратегии.

«Это важнейшая отрасль нашей экономики. И то, что бизнес принял непосредственное участие в обсуждении этой Стратеги, говорит о том, что есть небезосновательные надежды на успех этого направления», — отметил Владислава Шапша.