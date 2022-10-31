Вашингтон, 31 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Почти две трети республиканцев опасаются манипуляций с результатами выборов в Конгресс, которые состоятся в США в ноябре, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы США

Как показал опрос общественного мнения, проведенные телекомпанией USA Today и Суффолкского университета, озабоченность в связи с возможностью такого развития событий выразили 62% зарегистрированных республиканцев. С ними согласен 21% демократов.

Среди респондентов Республиканской партии 64% заявили, что отдадут свой голос кандидату, который поставил под сомнение легитимность победы Джо Байдена на выборах 2020 года, по сравнению с 84% демократов, которые сказали, что они этого делать не будут.

Среди зарегистрированных сторонников независимых кандидатов 53% заявили, что не поддержат кандидата, который ставит под сомнение легитимность победы Байдена, а 33% заявили, что поддержат.