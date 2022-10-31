Москва, 31 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. США и Южная Корея провоцируют КНДР на пуски ракет, поэтому ситуация вокруг Корейского полуострова деградирует. Об этом сегодня, 31 октября, заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев, передает ТАСС.

Корейский полуостров

По его совам, основная причина деградации в том, что не использованы возможности для урегулирования ситуации. КНДР проявляла добрую волю, долгие годы воздерживаясь от каких-либо акций на Корейском полуострове.

«К сожалению, сейчас происходит переход от политики «добро в ответ на добро» к политике «острие против острия», — пояснил Зиновьев.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что США усиливают напряженность на Корейском полуострове.

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