Минск, , 12:30 — REGNUM Минск будет перечислять выплаты по государственному долгу перед западными странами в белорусских рублях, несмотря на отказ Запада от такой схемы. Об этом 31 октября заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании с премьер-министром Романом Головченко.

Белорусские рубли © ИА REGNUM

«Моё поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы немного должны», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что западные страны отказались сначала принимать валюту из Белоруссии, а затем и от белорусского рубля.

По его словам, по долгам надо платить, но зачислять надо в белорусских рублях на отдельные счета.

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