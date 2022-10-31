Джакарта, , 12:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с послом Франции, чтобы обсудить укрепление партнерства. Об этом глава МИД написала в Twitter.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

«Во время прощальной встречи с послом Франции в Индонезии мы обсудили стратегические направления укрепления французско-индонезийского партнерства», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Глава МИД Индонезии также поблагодарила посла Франции за трехлетнее сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вошел в список 500 самых влиятельных мусульманских деятелей мира в 2023 году.

Читайте также: Президент Индонезии вошел в список самых влиятельных мусульман в мире