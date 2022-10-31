Анкара, 31 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Турция продолжит прилагать усилия для того, чтобы на мировые рынки доставлялось зерно. Об этом 31 октября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Стамбуле, трансляцию которого вёл телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Как отметил Эрдога, Турция стремилась наладить поставки пшеницы из России и с территории б. УССР в столкнувшиеся с угрозой голода страны.

«Созданием зернового коридора мы сделали важные шаги для решения продовольственного кризиса. Благодаря вывозу с [территории б. УССР] 9,3 млн тонн зерновых на мировые рынки мы ослабили последствия продовольственного кризиса. Мы намерены продолжить эти усилия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что российские власти будут помогать африканским странам из-за ситуации с «зерновой сделкой».