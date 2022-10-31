Иркутск, , 12:28 — REGNUM Дом в Иркутске, на который упал Су-30, будет демонтирован. Затем территорию приведут в надлежащее санитарное состояние и организуют там памятное место, сообщает телеграм-канал правительства региона 31 октября по итогам встречи губернатора Приангарья Игоря Кобзева и директора Иркутского авиационного завода — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» Александра Вепрева.

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «Падение Су-30 на дом в Иркутске»

«Семьям было предложено подобрать подходящее жилье взамен утраченного. Они согласились и сейчас занимаются подбором жилья. Как только определятся, мы подпишем соглашение о возмещении ущерба и выплатим средства», — рассказал Александр Вепрев.

«Сегодня и Иркутский авиазавод, и Корпорация «Иркут», и корпорация «Ростех», все заинтересованы, чтобы урегулировать этот непростой момент. Кроме того, руководство авиазавода сообщило о намерении приобрести участок под домом, и если никаких ограничений не будет, сделать там памятное место», — добавил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, военный самолет Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске вечером 23 октября. Оба летчика погибли. Власти Иркутска оповестили о завершении работ по сбору обломков.

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