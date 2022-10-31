Одесса, Украина, 31 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В направлении Стамбула отправились десять сухогрузов, сообщили 31 октября киевские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В эти минуты суда отправляются из Одесского порта. Ближайшей точкой на их маршруте является Стамбул, далее суда планируют проследовать дальше.

Отметим, что западные страны проигнорировали выход России из «зерновой сделки» и намерены продолжить действовать по ней дальше.