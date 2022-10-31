Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в новой картине «Идеальная жена» австралийского режиссёра Софи Хайд («Удачи тебе, Лео Гранде» или «Любовь по вызову»). Об этом 31 октября сообщает журнал Variety.

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен НВО

Актриса исполнит в этом фильме роль ирландской писательницы Констанс Ллойд — супруги Оскара Уальда. Реализацией проекта займётся студия Embankment Films, ранее выпустившая на экраны ленты Флориана Зеллера «Отец» и «Сын». Пока авторы будущей картины не раскрыли информацию о сюжете.

Ранее СМИ сообщили, что Эмилия Кларк исполнит роль нового супергероя в будущем сериале Marvel «Секретное вторжение». Согласно информации, утечку которой допустила сама кинокомпания, актриса сыграет девушку-спецагента Эбигейл Бранд.

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