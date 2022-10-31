Чебоксары, 31 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Муниципалитеты проигнорировали призывы министерства спорта Чувашии использовать в летние каникулы тренеров, которые работают по совместительству, в рамках программы «Дворовый тренер». Вместо этого в местных ФОКах таких тренеров поувольняли — а это 421 человек, заново трудоустроив «только в сентябре–октябре». Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «тренеров ни в коем случае нельзя увольнять». Об этой проблеме республиканские власти узнали во время цифровизации отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Российский спорт

Данный вопрос был поднят 31 октября на планёрке в правительстве при обсуждении итогов участия Чувашии во всероссийском конкурсе в области цифровой трансформации сферы физкультуры и спорта. В минспорте отмечают, что Чувашия возглавила рейтинг регионов. При этом по итогам первого конкурса в минспорте республики узнали, что в Чувашии более 420 тренеров в муниципалитетах увольняют в период летних каникул.

«На 29 октября Чувашия занимает первое место, но летом опускались на 14 место. Из-за этого рейтингового провала нам не удалось выиграть первое место в конкурсе. Благодаря атласу спортивной подготовки удалось выяснить, что падение рейтинга Чувашии в июле было связано с тем, что 421 тренер, который работает в муниципальных спортивных учреждениях по совместительству, были уволены на период летних каникул», — сказал министр спорта Чувашии Василий Петров.

Глава спортивного ведомства напомнил, что летом он попросил глав муниципальных образований до 1 августа обеспечить занятость данных тренеров по программе «Дворовой тренер».

«Данное поручение по непонятным причинам практически всеми муниципалитетами было проигнорировано, тренеры были трудоустроены только в сентябре–октябре. При остром дефиците кадров при таком подходе вынуждены на летний период уходить в другие сферы деятельности и зачастую не возвращаются в сферу физической культуры и спорта», — отметил глава минспорта.

Василий Петров попросил главу Чувашии Олега Николаева «поддержать наше предложение о том», что тренеры, работающие по совместительству, должны быть задействованы в данной дворовой программе.