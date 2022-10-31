Детройт, США, , 12:23 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:114.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 32 очка. У «Детройта» форвард Саддик Бей набрал 28 очков.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Милуоки Бакс», а «Голден Стэйт» встретится с «Майами Хит».

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