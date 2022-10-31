Бухарест, 31 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду посетит 1 ноября столицу Румынии Бухарест с официальным визитом. Об этом 31 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По предварительным данным, во дворе Котрочень она встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом и премьер-министром страны Николае Чукэ. В ходе консультаций будут обсуждены вопросы экономического, политического и военного сотрудничества между Молдавией и Румынией.

Ранее Йоханнис заявлял о необходимости выделения Кишиневу дополнительных средств на оборону. Кроме того, румынское правительство объявило о намерении интенсифицировать процесс интеграции Молдавии в структуры ЕС и НАТО.