Абу-Даби, , 12:21 — REGNUM Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вновь выступили в защиту решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, в то время как представитель США предупредил о грядущей «экономической неопределенности» в мире, передает Associated Press.

Амос Хохштейн U.S. Department of State

Эти заявления, сделанные на Международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби продемонстрировали глубокий разрыв между США и арабскими странами Персидского залива.

«Мы не обязаны делать это ни ради кого, кроме нас самих, — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман под аплодисменты. — Это сделано для нас, нами, ради нашего будущего, и мы должны взять на себя эти обязательства».

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи поддержал эту позицию.

«Я могу заверить вас, что мы в Объединенных Арабских Эмиратах, а также наши коллеги по ОПЕК+ заинтересованы в обеспечении мира необходимыми ему объемами, — сказал аль-Мазруи. — Но в то же время мы не единственные производители в мире».

При этом старший советник госдепартамента США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн высказался более пессимистично.

«Я думаю, что в конечном счете мы оказываемся лицом к лицу с экономической неопределенностью во всем мире, — сказал Хохштейн. — Цены на энергоносители должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать экономический рост. В противном случае… они будут расти слишком высоко и ускорят экономический спад, что в конце концов нанесет страшный удар по самому спросу на энергоносители».

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