Казань, 31 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Татарии суд признал 45-летнего мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях по отношению к ребенку. Ему назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Установлено, что житель города Нижнекамска в декабре 2019 года познакомился на улице с 11-летней жительницей города Менделеевска. После этого он стал систематически переписываться с девочкой в одной из социальных сетей, отсылая свои фотографии порнографического содержания. До ноября 2020 года мужчина периодически вывозил ребенка на своем автомобиле в безлюдное место, а также приходил к ней домой, и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Казани признали виновным в серии убийств, покушений на убийство, покушений на изнасилование, насильственных действий сексуального характера.

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