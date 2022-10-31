Иркутск, , 12:19 — REGNUM В «День автомобилиста» на дорогах Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали 50 нетрезвых водителей, сообщает 31 октября телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ.

Автомобилисты Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Только на территории областного центра за подобное нарушение полицейские привлекли к административной ответственности 15 автолюбителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2022 года на территории Иркутска и прилегающих посёлков произошло 69 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В результате этих автоаварий 100 человек получили различные травмы и увечья, 8 участников дорожного движения погибли.

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