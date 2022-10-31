Уфа, 31 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Детям участников спецоперации из Башкирии предоставят право бесплатного проезда на общественном транспорте в учебный период. Соответствующее постановление правительства региона 31 октября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Администрация Костромской области Мобилизованные

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Согласно документу, право на бесплатный проезд на общественном транспорте получили ученики с первого по 11 классы, студенты вузов и ссузов до 23 лет, которые получают образование в очной форме.

Расходы, которые понесут транспортные организации, будут возмещаться им из средств регионального бюджета.

Постановление вступит в силу с 1 ноября 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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